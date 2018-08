De siste ukene har det kokt rundt den premiereaktuelle Netflix-serien Insatiable. Serien har skapt overskrifter i tradisjonelle medier og heftig debatt i sosiale medier. Nærmere 250.000 har så langt signert en underskriftskampanje for å få stoppet den. Årsaken er at serien anklages for å bedrive mobbing av overvektige; det man gjerne kaller «fat shaming».

Er det virkelig sant at Netflix i 2018 har laget en ungdomsserie som formidler et så overfladisk budskap som at den eneste veien til ekte tenåringslykke er å slanke seg? Eller er dette bare et tilfelle av misforstått satire? Etter å ha sett hele første sesong er inntrykket mer det første, enn det siste.