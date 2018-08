Tom Egelands bindsterke saga om arkeologiprofessor Bjørn Beltøs bedrifter har Bibelen som både inspirasjonskilde og kamparena. Den kunstneriske ambisjonen synes å være en trinnvis dekonstruksjon av kristendommen, slik at den oppløser seg i lutter legender og mytestoff.

For at denne teori- og teologisk tunge strategien skal fungere i den konvensjonelle enden av spenningssjangeren som Egeland ynder å oppholde seg i, kreves en enkel og likefrem skrivemåte. Så enkel og likefrem at Beltø-serien nærmest må klassifiseres som lettlestbøker for voksne.