Advarsel: Dersom du ikke har sett Game of Thrones ennå, er dette intervjuet fullt av spoilers.

Har du ikke hørt navnet hans før, har du garantert hørt om seriene Jeremy Podeswa har jobbet på. Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, True Detective, Boardwalk Empire, The Walking Dead, Homeland, True Blood – bare for å nevne en håndfull.

I amerikanske TV-serier er det manusforfatterne som er med hele veien, mens regissørene har sine enkeltepisoder. Podeswa har laget seks Game of Thrones-episoder og to episoder av The Handmaid’s Tale. Han har tatt noen av disse serienes sterkeste øyeblikk til TV-skjermen.

Podeswa hentet Jon Snow tilbake fra de døde i sjette sesong. Da Jon Snow ble drept i sesongfinalen i femte sesong, sto verden stille. Selv om det var blitt hverdagskost at folk døde som fluer i denne serien, var det annerledes med Jon Snow.

– Nysgjerrigheten overgikk alt. Ingen visste hva som ville skje. Det er umulig å beskrive presset knyttet til akkurat den episoden. Fansen gikk utrolig langt for å finne ut hva som skulle skje med Jon Snow, forteller Podeswa om den store avsløringen.

I september kommer regissøren til Oslo under Nordiske seriedager, som Aftenposten er med og arrangerer.

– Dette var øyeblikket alle ventet på

– Jeg hadde aldri opplevd så mye hemmelighold før, sier den canadiske regissøren Jeremy Podeswa om tiden sin i Game of Thrones-maskineriet.

Med nysgjerrige fans over hele verden som lengter etter neste episode, er det fort gjort å la noen hemmeligheter skli ut i offentligheten. Men Game of Thrones har alltid vært vanntett.

– Det er umulig å overvåke alle sammen når det er 900 mennesker som jobber med serien. Men alle forstår behovet for å holde på hemmelighetene. Vi fortalte ikke engang noe til våre nærmeste venner eller familie. Det blir bare en regel, forteller Podeswa.

Og han har holdt på noen store avsløringer. I tillegg til å hente Jon Snow tilbake fra de døde, regisserte han sesongfinalen i syvende sesong.

Det er en episode fullstappet av episke øyeblikk for fansen. Store personligheter dør, hemmeligheter avsløres og krigen mot de dødes hær tar en helt ny vending.

Podeswa trekker frem møtet mellom Jon Snow, Daenerys Targaeryan, Cercei Lannister og mange andre på Cerceis hjemmebane. Jon Snow og Daenerys Targaeryan tar steget inn i løvens hule for å be om hjelp i kampen mot de dødes hær. Scenen varer en drøy halvtime med svært mange dramatiske blikk og meningsfulle møter.

– Det er en unik scene. Nesten alle skuespillerne er til stede. Det skjer aldri. Jeg jobbet hardt for å samle alle, noe som er umulig. Men alle var enige om at det var viktig å finne ut hva hver enkelt karakter skulle få ut av det viktige møtet, sier Podeswa.

For denne episoden ble han nominert til den prestisjetunge Emmy-prisen. På høy tid, mener mange.

– En serie på steroider

– Det er så mye spenning i den scenen. Går møtet bra, kan de redde verden. Om ikke ... fallhøyden har aldri vært større. Dette var øyeblikket alle ventet på, sier Podeswa.

Fakta: Nordiske seriedager 2018 Nordiske Seriedager er en festival og konferanse som fokuserer på nordisk dramaproduksjon. Den varer i to dager, og i år er datoene 26. og 27. september. ​ Festivalen ble arrangert for første gang høsten 2016. Den er et samarbeid mellom Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt.

Game of Thrones-sesongene lages ikke som andre serier. Maskineriet er enormt, og den syvende sesongen ble spilt inn i Nord-Irland, Spania, Kroatia og Island. Å flytte hele settet frem og tilbake, ville vært umulig.

– Hver episode er som en stor spillefilm. Kompleksiteten og størrelsen gjør at det er en serie på steroider. Det er helt unikt å jobbe med, og en enorm glede, sier Podeswa.

– The Handmaid’s Tale er en svært annerledes serie

Men Game of Thrones-universet har Podeswa lagt bak seg. Nå jobber han med sin egen serie, som han ikke kan avsløre noe om ennå. Og nylig har han gjort seg bemerket som regissør på noen av de mest omtalte episodene av vårens snakkis-serie: The Handmaid’s Tale.

– Det er en svært annerledes serie. Mens Game of Thrones er enorm og episk, handler The Handmaid’s Tale om historien til én kvinne. Verdenen rundt er nesten like kompleks som i Game of Thrones, men du ser det bare fra hennes synsvinkel, sier Podeswa.

Han beskriver det som å være inne i hodet til hovedpersonen «Offred», spilt av Elisabeth Moss.

– Det er en veldig intim serie, det er den største forskjellen fra Game of Thrones, sier Podeswa.

The Handmaid’s Tale har fått spesielt mye omtale fordi den ble langt mer relevant enn serieskaperne ønsket.

Serien foregår i nær fremtid, der et konservativt religiøst styre kontrollerer deler av verden. Kvinner er lagt under total undertrykkelse og eksisterer stort sett for å lage barn.

Ifølge Jeremy Podeswa er nærheten til den virkelige verden noe de – dessverre – ikke måtte jobbe hardt for da de lagde serien.

– Alle kan se parallellene til virkeligheten. Håpet er at folk som ser serien blir mer oppmerksomme på slike situasjoner og menneskene som er fanget i dem i det virkelige liv, sier Podeswa.

Jeremy Podeswa besøker Oslo under Nordiske seriedager, som arrangeres 26. og 27. september. Aftenposten er medarrangør, sammen med NRK, TV2 og Norsk filminstitutt.