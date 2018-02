VG og TV 2 holder kortene tett til brystet om #metoo-varsler

Tidligere denne uken kunne Aftenposten fortelle at NRK har mottatt totalt 19 varsler siden seksuell trakassering ble satt på dagsordenen i fjor høst. Varslene er fordelt på 15 personer i statskanalen.

Aftenposten har stilt spørsmål til flere mediehus om hvorvidt også de har mottatt varsler i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Mediehusene bekrefter totalt fem varsler. Det vil si at det totalt er bekreftet et tyvetall varsler i mediebransjen.

Tallet står i kontrast til resultatet av en undersøkelse i mediebransjen om seksuell trakassering som ble lagt frem i desember i fjor. Undersøkelsen, som var basert på over 5700 respondenter i mediebransjen, viste at 178 personer hadde opplevd seksuell trakassering det siste halve året. Av disse var 149 kvinner.

Undersøkelsen gjaldt bare trakassering siste halvår. Tatt i betraktning at man har kunnet varsle om hendelser mange år tilbake i tid, viser Aftenpostens gjennomgang at kun et fåtall av dem som er blitt utsatt for trakassering i mediebransjen, har valgt å varsle om det.

NRK-direktør kaller hendelsene klart uakseptable. Les intervjuet her.

Vil ikke gå ut med konkrete tall

VG vil av hensyn til de involverte ikke gå ut med et konkret antall, men opplyser at det av nyere dato dreier seg om færre enn ti forhold.

Sjefredaktør i avisen, Gard Steiro, slår fast at VG har hatt problemer med seksuell trakassering opp igjennom årene.

– I fjor høst ba vi ansatte i VG som hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet om å melde fra til ledelsen. Vi presiserte at vi også ønsket å høre om hendelser som lå tilbake i tid. Etter denne oppfordringen meldte en rekke personer seg. De fortalte om opplevelser helt tilbake på 90-tallet, skriver han i en e-post.

Enkelte hendelser var kjent for ledelsen, og i noen tilfeller var den tidligere saksbehandlingen kritikkverdig.

– Formålet med denne runden var ikke å åpne gamle saker, men å lære og å forbedre rutinene våre. Alle som har meldt seg og vist ledelsen tillit, har bidratt til et bedre arbeidsmiljø i VG. De fortjener en stor takk, skriver Steiro.

Behandler varslene nå

TV 2 gikk bredt ut i fjor høst og oppfordret alle sine medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold i kanalen.

– De som har ønsket å dele noe fra TV 2s 25 år lange historie, har også fått mulighet til det. Vi har ikke satt noe tidsbegrensning i dette arbeidet. Vi har fått inn flere konkrete varsler, men også tilbakemeldinger om hva vi kan gjøre bedre for å unngå at slike ting skjer fremover, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.

Av hensyn til de involverte vil ikke kanalen på nåværende tidspunkt gå inn i detaljer om varsler eller eventuelle konsekvenser.

– Vi står midt i arbeidet med å behandle varslene nå, og ønsker å avslutte det og være ryddig i kommunikasjonen internt før vi forteller om det eksternt. Vi har valgt å være åpne så langt, og det skal vi fortsatt være, sier Willand.

TV 2 tar sikte på å fullføre arbeidet med varslingssakene i løpet av februar, men påpeker at kultur og arbeidsmiljø er et langsiktig arbeid.

To varsler i Dagbladet

Aller Media, medievirksomheten som eier Dagbladet, har behandlet to varsler siden i høst. Hanne Haugsgjerd, konserndirektør HR i Aller Media, ønsker ikke å gi noen kommentarer utover at sakene er ferdigbehandlet og at varslerne har fått tilbakemelding.

Åshild Mathisen, sjefredaktør i Vårt Land, sier til Aftenposten at hun ikke har mottatt hverken varsler eller bekymringsmeldinger om seksuell trakassering siden november.

Ett varsel hver i DN og Aftenposten

Også Dagens Næringsliv fikk inn et varsel om uakseptabel oppførsel i fjor høst.

– Varselet var om en hendelse som lå noen år tilbake. Vi har konfrontert den det ble varslet om, og saken er ferdigbehandlet hos oss, skriver DNs sjefredaktør Amund Djuve i en e-post.

Sjefredaktør Espen Egil Hansen bekrefter at det er kommet ett varsel siden #metoo-kampanjen startet.

– Det omhandler en episode 12–15 år tilbake i avisdistribusjonen som den gang var en del av Aftenposten AS, sier han.

TVNorge og Discovery har fått én melding om «en ubehagelig opplevelse», ifølge kommunikasjonsdirektør Espen Skoland. Dette skal være håndtert.