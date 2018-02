Mandag hadde Erik Poppes mye omtalte film «Utøya 22. juli» verdenspremière under filmfestivalen i Berlin. Etter visningen reagerte publikum med både stillhet, applaus og buing.

– Det er bare feil å lage en slik film på denne måten. Hva blir det neste? Time for time i konsentrasjonsleirer? Jeg tror ikke en slik film som dette har noe for seg. Jeg tror heller at den er så vond at den skader folk, sier Claus Martin, som selv er filmregissør.