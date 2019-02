Festivalen dukket først opp i 2013, og har siden vokst seg til å bli en av de ledende festivalene i Norge. I 2018 ble Tons of Rock også kåret til Årets festival i Norge.

Etter at festivalen sikret seg Slayer i 2014, har Live Nation Norge og Tons of Rock arbeidet tett sammen. Sammen har de blant annet fått Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Ghost, Five Finger Death Punch og en rekke andre artister til Norge.