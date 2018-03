TV 2-program på luften igjen etter identifiseringsglipp

– Vi fortsetter med Linn Wiik som programleder, og programmet går på luften etter påskeferien. Jeg har hatt grundige samtaler med redaksjonen og har fått oversikt over hva som skjedde. Jeg ønsker ikke å dele innholdet fra samtalene, men de har gjort meg trygg på å sette programmet på luften, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 til Kampanje.

Det var i programmet Snakk med Linn Wiik på kvinnedagen 8. mars at det ble vist et bilde av mannen som ble sagt opp for å ha seksuelt trakassert flere kvinner i TV 2. Mannen hadde ikke tidligere blitt identifisert av norske, redaktørstyrte riksmedier.

Solbrække betegnet identifiseringen som en «alvorlig svikt», og valgte å ta programmet av luften. Identifiseringen ble også redigert vekk fra programmet som ligger ute på TV 2 Sumo.

Feilgrepet får den konsekvens at vaktsjef Geir Solaas Moen byttes ut og erstattes av Tor Godal. Moen går over til reporterstilling i kanalens innenriksavdeling.

Solbrække ønsker ikke å si noe mer om bakgrunnen for det hun sier er en reorganisering av ledelsen. Moen tar imidlertid på seg ansvaret for identifiseringen.

– Som vaktsjef var jeg ansvarlig for tabben. Karianne Solbrække har vært en god, rettferdig og streng redaktør, samtidig som hun har vist forståelse for at det er lov å gjøre feil, for så å gå videre, sier han.