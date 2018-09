Du har sikkert sett ham på TV. Den blide, lyse gutten Aksel Rykkvin fra Nordstrand i Oslo med den tindrende klare sangstemmen.

Men så var det brått slutt.

Stemmeskiftet brøt nådeløst ned alt Aksel over år hadde trent opp. En karriere var over. Han måtte begynne på nytt – fra scratch. Med en ny, fremmed stemme.

Hva skjer egentlig i hodet på en tenåring når egenskapen som har gjort ham til en verdensstjerne bare forsvinner? Og er det gitt at Aksel blir like god på den andre siden av stemmeskiftet? Eller blir han bare en i mengden?

Det er det ingen som vet.

Og det er her vår historie om Aksel Rykkvin begynner.

I et halvt år har A-magasinet fulgt Aksel Rykkvin gjennom stemmeskiftet. I podkast-dokumentaren Da sangstjernen kom i stemmeskiftet får du et innblikk i tankesettet til et unikt sangtalent og hans kamp for å ta instrumentet sitt – sangstemmen – tilbake.

