Ulf Stark lager gode barnebøker av såre minner

Mitt Ulf Stark-minne er de to billedbøkene som kom på norsk i 2004: Da mamma var indianer og Den kvelden pappa lekte. Jeg leste dem flere ganger for mine barn, og for hver gang ble det tydeligere at de to historiene sprang ut av et sårt minne hos jeg-personen eller forfatteren. Det var nok ikke så ofte at foreldrene var til stede på den måten.

Ulf Stark (1944–2017), som mottok Nordisk råds barnebokpris posthumt i fjor, var en populær forfatter i hjemlandet Sverige, aktiv i over 50 år. Han fikk flere av sine bøker filmet, men ble nok aldri riktig kjent i Norge – utenfor barnebokfolkets kretser. Det er synd, men også uttrykk for den vemodige erkjennelsen at det er vanskelig å formidle det bittersøte til lesende barn og bokkjøpende foreldre.