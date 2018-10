Torgeir Rebolledo Pedersen: – Mange mister et barn i krig, ulykke eller sykdom. Jeg kan ikke gå til grunne i sorg.

Det å miste et barn er igjen blant temaene i forfatterens dikt. – Jeg må jo videre, jeg har ikke noe valg, sier Torgeir Rebolledo Pedersen, som opplevde at sønnen døde for ti år siden.