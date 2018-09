– De står fritt til å velge hvem de vil ha som medlemmer, sier Lurås til Medier24.

I en pressemelding oppgir redaktørforeningen tre grunner til at Lurås fikk avslag på søknaden om å bli medlem: Gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner, tilbud om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt og oppfordring til boikott av andre medier.