Tidligere i år ble det kjent at Tord Krogtoft i høst takker for seg etter å ha ledet Øyafestivalen i nesten fem år. Ny sjef for landets største festival blir Tonje Kaada.

Hun har mye erfaring fra musikkbransjen og kommer fra jobben som Øyafestivalens sponsorsjef. Ifølge en pressemelding har Kaada vært arrangør, manager, jobbet med promotion og i plateselskap. Hun har blant annet arbeidet for Bergenfest, Warner, Tellé Records, Hulen, BRAK og GramArt.

Kaller det drømmejobben

– Jeg har nok aldri gledet meg mer til å starte i ny jobb. Jeg skal få jobbe i en av verdens beste festivaler, sammen med en fantastisk gjeng engasjerte medarbeidere og frivillige, på de fagfeltene jeg trives aller best, sier Kaada.

Hun legger til at Øyafestivalen er på vei inn i en ny og spennende fase som en del av et internasjonalt festivalnettverk.

– Muligheten til å få være med å videreutvikle festivalen i et sånt perspektiv motiverer meg veldig, sier Kaada i pressemeldingen.

Solgt til utlandet

Rett før årets festival i august ble det kjent at Øyafestivalen er solgt til det amerikanske oppkjøpsfondet Providence Equity.

Fondet tar over festivalen via et selskap kalt Superstruct. De tidligere eierne i Øyafestivalen har fortsatt eierandeler i Øya. Superstruct eier i tillegg til Øya også et par andre festivaler i Ungarn og Spania. De har også uttalte planer om å kjøpe seg inn i flere.

Øyafestivalen 2019 blir arrangert 6.–10. august.