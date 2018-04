Nå forklarer Facebook hvordan de sletter og sensurerer

Et bilde av en naken statue – et antikt kunstverk – blir plutselig slettet. I dine øyne er det helt ufarlig, men et eller annet sted i Facebook-selskapet har noen rett og slett sensurert det.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg har tidligere ikke kommentert retningslinjene som ligger bak slike vurderinger. I en post på Facebook går han nå ut og annonserer full åpenhet.

Lover mer åpenhet

Tidligere i vår måtte Zuckerberg svare for seg foran Kongressen i USA i forbindelse med at selskapet Cambridge Analytica hadde «skrapet» personinformasjon fra opp mot 87 millioner brukere i USA.

Selskapet ble senere hyret av president Donald Trump til å treffe potensielle velgere gjennom Facebook.

I dag skriver han dette på Facebook:

«Et av mine mål for dette året er å utvikle et mer demokratisk og uavhengig system for å bestemme Facebooks standard – altså reglene som skal styre innholdet på nettsamfunnet. Første ledd er å skape full åpenhet rundt våre regler og hvordan vi håndhever dem,» skriver Mark Zuckerberg.

Hva er en hatefull ytring?

På Facebooks sider ligger det nå ute et skriv som beskriver hvordan de definerer vold, nakenhet, terrorisme og hatefulle ytringer.

En hatefull ytring definerer Facebook på denne måten:

«Vi definerer en hatefull ytring som et direkte angrep på mennesker basert på det vi kaller en beskyttet karakteristikk – rase, etnisitet, nasjonalitet, religiøsitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alvorlige handicap eller sykdom,» står det i Facebooks nå åpne regelverk.

De har også en egen post som går i detaljer på grafisk vold. Der står det blant annet at de ikke tillater videoer av døende, skadede eller døde mennesker, dersom videoen inneholder lemlesting som ikke er medisinsk, synlige innvoller, brente eller brennende mennesker eller ofre for kannibalisme.

Ber om innspill fra brukerne

I et presseskriv nevner de videre at årsaken til at de nå offentliggjør retningslinjene, er at de håper det vil hjelpe brukerne til å forstå hvor de setter grensen i poster som omhandler ømfintlige temaer.

Facebook ønsker også å åpne opp for at det skal bli enklere for brukerne å gi tilbakemeldinger når de mener Facebook tar helt feil.

«Balansen mellom ytringsfrihet og trygghet er utfordrende både på Facebook og ute i den virkelige verden. Vi vil fortsette å jobbe for å skape en god balanse i vårt nettsamfunn,» avslutter Mark Zuckerberg.