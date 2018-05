Forfatteren Amelie Kasin Lerstang (29 år) er ute med sin andre bok – en diktsamling med navnet Vårs. Hun tar oss med til hjembyen Notodden og mye spinnes rundt det gamle industristedet i Telemark.

Lys, skygge og klasseforskjeller

Det er en stille melankoli i diktene, og hun tar opp temaer som rettigheter i arbeidslivet, klasseforskjeller, sosiale og økonomiske ulikheter og identitetsproblematikk.

– Det er vel ikke til å legge skjul på at boken er skrevet mens det var valg i både USA og Norge, med et resultat jeg ikke var helt fornøyd med. Jeg har funnet et slags håp eller trøst ved å studere arbeiderbevegelsens kamp gjennom tidene. Den satte premissene for det norske arbeidslivet og skapte grunnlaget for det vi kaller den norske velferdsstaten.

– Dette er rettigheter vi lett kan ta for gitt, men som nå er under press, med flere midlertidige ansettelser og folk som må opprette enkeltpersonsforetak for å få jobb i bedrifter som burde tatt arbeidsgiveransvar for dem. Å se til historien kan være en påminnelse om at vi kontinuerlig må jobbe for et bedre arbeidsliv for flere, sier Lerstang.

Forfatteren har selv hatt familie og slekt som har jobbet på Hydro i industribyen Notodden.

Så kom industridøden, arbeidsplasser ble nedlagt, fabrikkdirektørene flyttet, men igjen ble innbyggerne som hadde etablert seg på Notodden med familie og venner. Mange måtte lete etter nye arbeidsplasser og en ny identitet.

Vi må kjenne historien

Lerstang er opptatt av at vi må kjenne og huske på historien.

– Vi har fortsatt en stor arbeiderklasse i Norge og den har mye å tjene på å definere felles kampsaker som den kan slutte opp om.

– Jeg håper boken kan minne om at det ikke var enkeltmennesker eller politikere som bygget opp velferdsstaten, det var folk som gikk sammen, det var de mange arbeiderne og kvinnesakskvinnene.

– Flere yngre forfatteren ser nå verden fra underklassens perspektiv, blant andre Birgit Alm og Jan Kristoffer Dale. Merker du en økt klassebevissthet i samfunnet?

– Vi lever i en tid hvor klasseforskjellene øker, men hvor alt for få politikere tar ordet i sin munn. Det er et paradoks. Da føler kanskje flere forfattere at de må snakke om det? Jeg tror ikke forfattere setter seg ned og tenker «nå skal jeg skrive om klasseforskjeller», men for meg har det vært umulig å ikke la det få plass i dette prosjektet, fordi jeg ikke kan forholde meg likegyldig til det når jeg ser det rundt meg hele tiden.

Klassesolidariteten må gjenoppbygges

– Hva vil du si kjennetegner klassesamfunnet Norge?

– At det er så mangefasettert at det kanskje er vanskelig å samle folk til felles kamp. Med mange deltidsstillinger og løse kontrakter forsvinner også muligheten til å bruke arbeidsplassen som et møtested for å sette en felles agenda. Jeg tror mange føler seg som løse atomer som flyter rundt uten sikkerhetsnett i norsk arbeidsliv, sier Lerstang og fortsetter:

– Det er på tide å gjenoppbygge en klassesolidaritet. Det trenger vi.

Verdier og holdninger former identiteten

– I debutboken Europa sliter hovedperson med å finne tilhørighet hjemme i Norge, og reiser ut. Tilhørighet og identitet er også et tema i diktene dine. Hva mener du er mest formende for hvem vi blir?

– Det stedet man kommer fra, men ikke først og fremst det geografiske. Ens egen klassebakgrunn former ens syn på verden og hvilke verdier man har med seg videre. Det har jeg ønsket å utforske og utfordre i boken. De politiske og verdimessige holdningene jeg har fått med meg fra familien former også min egen identitet, sier Lerstang.

I diktsamlingen peker hun hele tiden på noe som er borte; industrien og arbeidsplassene er borte, familiemedlemmer som er forsvunnet.

– Det er en tristesse rundt noe som har forsvunnet og som man ikke får igjen. Det kan være tydelige stemmer i ens eget liv man savner, eller en tilhørighet som man må finne tilbake til, sier Lerstang.

Elsker 1. mai

– Hvilket forhold har du til 1. mai?

– Jeg elsker 1.mai. Det er den beste dagen i hele året. Jeg husker jeg ble så skuffet da jeg flyttet fra Notodden til Oslo og oppdaget at ikke alle vennene mine ville gå i tog. For meg er det en dag for å feire det man har fått til, og hente kamplyst til å fikse det som fortsatt gjenstår, sier Lerstang som tradisjonen tro skal gå i tog, mest sannsynlig under parolen for 6-timersdagen.

