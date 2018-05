Bunadsyerske og designer Siri Sveen Haaland (30) er initiativtager til foreningen Bunadspolitiet. Målet er å endre norsk lov, slik at klær – deriblant bunader – må merkes med opprinnelsesland.

– Folk tar for gitt at bunaden de kjøper er sydd i Norge, men den kan like gjerne være sydd i Estland, Thailand eller Kina. Det er ikke krav til merking av opprinnelsesland for klær i Norge, sier Siri Sveen Haaland. Dette vil hun endre.