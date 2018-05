« Mannen mot strømmen» gir et innblikk i det totalitæres logikk

1 2 3 4 5 6 Mannen mot strømmen

Da denne iranske filmen ble tildelt pris på filmfestivalen i Cannes i fjor, fikk filmskaperen Mohammad Rasoulof inndratt sitt pass da han kom hjem. Det er bare ett av mange overgrep han er blitt utsatt for de siste årene av iranske myndigheter, men det ser ikke ut til å stanse ham.

Mannen mot strømmen er spilt inn under radaren til iranske myndigheter, og er kanskje hans mest kompromissløse kritikk av den totalitære logikken som styrer det iranske samfunnet.

Arthaus

I hovedrollen møter vi en mann i 30-årene som har flyttet ut på landet sammen med sin vesle familie for å unngå den kvelende restriktive atmosfæren i storbyen. Rezas utfordring er at han er tvers igjennom rettskaffen, noe som skaper problemer i hverdagen for hele familien. Han nekter å betale mellomleggene som kreves på alle nivåer av samfunnet, og familien lider under det.

Spillereglene

Han driver et oppdrettsanlegg for gullfisker, men opplever at vanntilførselen stenges fordi en lokal mafia med tilknytning til myndighetene ønsker å ta over eiendommen hans. Etter et sammenstøt med dem blir Reza urettmessig dømt til å betale en bot, og en dag dør alle fiskene i dammen av forgiftning.

Han innser at han må kjempe. Han prøver først med lovlige midler, men møter en advokatstand som er like korrupt som anklagemyndighetene. I Iran er du enten den som undertrykker eller den undertrykte, det finnes ingen mellomvei, får han høre. Da han til slutt gir etter for hustruens ønsker om å tilpasse seg, om å spille etter reglene, utløser det en rekke hendelser han ikke har kontroll over.

Sjeldent direkte

Arthaus

Hadde denne filmen vært laget i Vesten, vil den sannsynligvis blitt en spenningsmettet thriller. Det betyr ikke at filmen ikke er spennende, men Rasoulof har gått den iranske filmskolen der man antyder og bruker god tid på å bygge opp en historie.

Han er likevel sjeldent direkte til iransk filmskaper å være: Det er første gang i en film spilt inn i Iran at jeg har sett en kvinne gi så klart uttrykk for seksuelt begjær som Soudabeh Beizaee gjør her i rollen som hustruen. Med vestlige øyne er det likevel ganske diskret skildret, og kvinnelig nakenhet er utelukket.

For mye underspill?

Rasoulof er kanskje den mest systemkritiske av de iranske filmskaperne som har gjort suksess ute. Mens Jafar Panahi og Asghar Fahradi, som åpner neste ukes filmfestival i Cannes, lar skuespillerne utforske rollefigurenes individualitet, er det mindre rom for det i Rasoulofs univers.

Det totalitære maskineriet går sin ubønnhørlige gang, og enkeltindividene er vergeløse. Reza Akhlaghirad er konsekvent i sin fortolkning av hovedrollens maktesløshet, men jeg savner flere nyanser. Han er ment å underspille det voksende raseriet, men i lengre perioder i starten er han for statisk. Når han til slutt gir etter for presset, skjer det så dempet at noen kanskje vil oppleve det som et antiklimaks. Heldigvis gir Beizaee solid motspill i rollen som den mer pågående hustruen, og langsomt bytter de plass: Han blir den aktive, hun den passive – men med fatale konsekvenser.