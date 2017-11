– Det stemmer at jeg orienterte de ansatte i dag om at jeg trekker meg fra stillingen fra årsskiftet. Planen er at jeg skal være med å fullføre det strategiarbeidet som vi har drevet med nå i høst, før jobben, sier Trude Gomnæs Ugelstad til Aftenposten torsdag kveld.

I mars i fjor overtok Gomnæs Ugelstad som administrerende direktør. Torsdag kveld valgte hun å takke for seg i stillingen.

Slutter ved årsskiftet

Det har lenge vært uro ved DogA. Etter en mangeårig dragkamp aktørene imellom, ble Norsk Designråd og Norsk Form slått sammen til Norsk design – og arkitektursenter i februar 2014.

Sammenslåingen var langt fra problemfri, noe som bunnet i at designrådet og Norsk Form frem til sammenslåingen hadde forskjellige målgrupper og to ulike eiere. Norsk Form var underlagt Kulturdepartementet, mens Norsk Designråd rapporterte til Nærings- og fiskeridepartementet.

Patrick Tepfers ble da ansatt som administrerende direktør. Men bare halvannet år senere valgte han å trekke seg.

Også etter sammenslåingen hersket det stor intern uenighet om hvordan ressursene ved DogA skulle brukes. Blant annet valgte daværende programsjef Karianne Bjellås Gilje å slutte i protest etter uenighet om veivalg.

Trude Gomnæs Ugelstad ønsker ikke å svare på om avgangen hennes skyldes interne uenigheter knyttet til de to faggruppene på DogA.

– Jeg ønsker ikke å si noe mer utover det jeg allerede har sagt, sier Gomnæs Ugelstad. Hun har tidligere ledet Akershus Kunstsenter og Oslo Kunstforening, og vært administrerende direktør i Norske Kunsthåndtverkere fra 2008 til 2012.

Trønder overtar

Tor Inge Hjemdal, som inntil nå har vært fagdirektør for arkitektur ved DogA overtar som konstituert administrerende direktør. Han kom i fjor fra stillingen som fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

– Jeg er veldig glad for at Hjemdal har sagt ja til å tre inn i stillingen etter jul. Så vil den etter hvert bli lyst ut på vanlig måte, sier Trude Gomnæs Ugelstad.

Styreleder ved DogA, Toril Bariusdotter Ressem ønsker ikke å kommentere denne saken overfor Aftenposten nå i kveld.