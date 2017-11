«The Villainess» er forbeholdt fans av koreografert blodsprut

1 2 3 4 5 6 The Villainess

Hvis du ikke liker actionfilm og filmvold, kan du slutte å lese nå. Blodet spruter fra første scene i Byung-gil Jungs The Villainess. Filmen, som for øvrig er både morsom og totalt over the top, er forbeholdt fans av actionsjangeren.

I startsekvensen holdes kamera i point of view, og du føler som om du befinner deg i et first person shooter-spill. Du aner ikke hvem du er, og bak hver dør skjuler det seg nye monstre og vanskelighetsgraden stiger. Det viser seg til slutt at du er en Sook-hee (Ok-bin Kim), og monstrene er gangstere. Hvem som er skurker og hvem som er helter i denne kaotiske historien er sannelig ikke godt å si.

Arnested for action

Fidlago

Sør-Korea har den siste tiden satt den blodige actionfilmen på kartet igjen. De har lært av de beste. På slutten av 1980-tallet og begynnelsen 1990-tallet ble de beste actionfilmene laget av blant andre John Woo i Hongkong. Filmer som A Better Tomorrow (1986) og Hard Boiled (1992) visket ut grensene mellom den rendyrkede gangsterthrilleren og actionfilmen med et snev av kampsport.

Da Kina fikk tilbake Hongkong fra britene i 1997, reiste mange av de kreative filmtalentene til Sør-Korea. Der dyrket de filmkunsten videre. Det var regissør Chan-wook Park som gjorde at vi her i Norge ble oppmerksom på de mer ekstreme sidene ved sørkoreansk film. Sympathy for Mr. Vengance (2002) og Oldboy (2003) satte et støkk i mange.

Sammensatt historie

Fidlago

The Villainess byr på en fascinerende og sammensatt historie og har noen flotte actionsekvenser underveis. Problemet er at historien er for kompleks. Her er det både farsdrap, blodhevn og kjærlighet i mange former. Historien fortelles i tilbakeblikk, men de blir for mange og for uoversiktlige. Du aner konturene av en stor tragedie, men fordi historien er rotete fortalt, får den ikke den emosjonelle kraften den burde hatt.

Likevel sitter du fascinert og nesten bergtatt av blodbadet på lerretet. Vår heltinne – eller skurk – er sammensatt. Etter å ha drept en hel haug i starten, havner hun hos et slags Hogwart for leiemordere med et løfte om et normalt liv. Hun må bare drepe et par til først. Som om ikke hevnmotivet er godt nok, får du også en bisarr kjærlighetshistorie samt en god dose humor på veien mot og over stupet.

Ikke en film for alle, men liker du action kan du ta deg en tur.