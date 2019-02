U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) har arrestert rapperen 21 Savage, som egentlig heter Sha Yaa Bin Abraham-Joseph (26). De sier han kom fra Storbritannia i juli 2005 og fikk lovlig opphold midlertidig, men at denne gikk ut i 2006. Han har siden oppholdt seg i landet ulovlig.

Abraham-Joseph har også en narkodom bak seg fra 2014, skriver Atlanta-baserte WSB-TV 2.