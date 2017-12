Se flere videoer fra arrangementet nedover i saken.

Søndag sto 200 kvinnelige skuespillere på Nationaltheatrets hovedscene. Ikke et ord av det som ble formidlet var fiksjon. Det var rå og brutale sannheter om seksuell trakassering.

Rakrygget og alvorlige kom de gående ut fra mørket og inn i scenelyset, til stående applaus.

I kjølvannet av den internasjonale #metoo- kampanjen undertegnet 590 norske skuespillere et opprop mot seksuell trakassering på sine arbeidsplasser. Søndag markerte de kampanjen med å lese opp kollegers historier.

– Føltes som vi gjorde noe viktig sammen

– Det at historiene er anonyme, og man kanskje står ved siden av noen man leser historien til, det ga en veldig fin stemning. Det føltes som vi gjorde noe viktig sammen, sier Selome Emnetu til Aftenposten etter markeringen.

Historiene som ble lest opp var tidvis av grov karakter. Det var ikke behov for stor dramaturgi.

Skuespillerne gikk frem fem av gangen og stilte seg foran mikrofonene, bare én leste. Noen ganger sa ingen av dem noe, noen ganger var det en tom plass, og en gang var det en som gikk frem, men trakk seg.

Siv Dolmen / siv dolmen

Emnetu tror metoo-kampanjen vil gjøre det lettere for nye generasjoner kvinnelige skuespillere.

– Jeg tror det kommer en helt ny generasjon skuespillere som ikke vil være med på å bli behandlet slik mange av dem før oss er blitt, sier hun.

– En av de verste stedene for seksuell trakassering.

«Vi vil se flere kvinnelige hovedroller, kvinnelige historier, ikke bare som en støttefigur for menn», proklamerte Nationaltheatrets husregissør, Kjersti Horn før hun ble avbrutt av øredøvende applaus og jubelrop.

Før skuespillerne gikk på scenen, holdt Horn en tale hvor hun blant annet kunngjorde at det var tid for å endre spillereglene og dele ut kortene på nytt.

Siv Dolmen / siv dolmen

– Jeg tror at seksuell trakassering muliggjøres av at kvinner er nederst i hierarkiet, sier Horn som mener teateret har en stor samfunnsoppgave med tanke på endre holdinger til kvinner.

– Teaterverden har vist seg som en av de verste stedene for seksuell trakassering. Det blir et paradoks hvis vi ikke tar et oppgjør med dette, sier hun og viser til at størsteparten av teatergjengerne er kvinner.

Linda Hofstad Helleland om #stilleforopptak: – Det er vondt å tenke på hva disse kvinnene opplever

– Å få se sine liv gjennom fiksjon gir også makt. Hele formålet med teateret er å styrke og trøste, og vise at man ikke er alene.

– Flere profilerte skuespillere har mistet kontraktene sine etter avsløringer om grov seksuelle trakassering. Burde det få samme følger for dem som har begått tilsvarende overgrep i det norske skuespillermiljøet?

– Jeg tenker at det er viktig at når det skjer overgrep så må det bli tatt på alvor.

– Burde man miste jobben?

– Det finnes vel et lovverk som regulerer sånne ting, og det må man forholde seg til, sier Horn og legger til.

– Flere profilerte skuespillere har mistet kontraktene sine etter avsløringer om grov seksuelle trakassering. Burde det få samme følger for dem som har begått tilsvarende overgrep i det norske skuespillermiljøet?

– Jeg tenker at det er viktig at når det skjer overgrep så må det bli tatt på alvor.

– Burde man miste jobben?

– Det finnes vel et lovverk som regulerer sånne ting, og det må man forholde seg til, sier Horn og legger til.

Siv Dolmen / siv dolmen

– Men det er i hvert fall viktig at det ikke bagatelliseres. At folk som gjør ting som ikke er greit ikke blir satt i posisjon der de har mulighet til å utøve vold mot andre.

– Ville du sparket en skuespiller som hadde begått grove overgrep?

– Det er vel en sjefs plikt hvis noen på arbeidsplassen begår grove overgrep. Jeg mener ikke at vi skal drive noen heksejakt på enkeltindivider med utgangspunkt i dette her, sier Horn og fortsetter.

– Men det er viktig at uønsket adferd får konsekvenser. At det for eksempel ikke er den som opplever seg som krenket som blir tatt ut av produksjonen, men den som krenker sier hun.

– Det er ikke lenger mester og elev

– Jeg vet om flere kolleger som ikke lever lenger som har opplevd seksuell trakassering. I dag står vi her sammen for dem og for oss, sier Liv Landmark.

Hennes kollega Ragnhild Gulbrandsen mener kampanjen blant annet har vært viktig for å skape et nytt språk for grensesetting og hvordan man skal opptre profesjonelt på jobb. Men det har og skjedd en utvikling uavhengig av metoo.

Siv Dolmen / siv dolmen

– Jeg føler det er et generasjonsskifte nå. Det er ikke lenger mester og elev. Det har skjedd mye med maktstrukturen på de 20–25 årene jeg har jobbet som skuespiller.

– Har dere noen gang snakket om å gå sammen for å gjøre noe med den seksuelle trakasseringen?

– Ikke sånn som dette, jeg har ikke opplevd noe slikt som denne kampanjen i min tid i teateret sier hun.

I motsetning til mange andre land har norske skuespillere valgt å være anonyme rundt historiene. Marie Block tror det gir mye mer kraft.

– Det gir en helt annen tyngde når historien ikke personifiseres. Da kan det lett bli en diskusjon om hvem som sa hva. Det gir et annet trykk når 200 går på scenen sammen slik som dette.

– Kunne metoo-kampanjen skjedd for ti år siden?

– Det skjedde ikke for ti år siden, sier Block.

– Det vonde og vanskelige står igjen

– Jeg merker at mennene på Nationaltheatret har snakket sammen. Det har aldri skjedd før, sier Kristin Grue.

Hun sier det viktigste med oppropet var å skape bevissthet og endring.

– Vi vil også sørge for at de som har gjort de mest alvorlige overgrepene ikke skal få gjøre det mer.

Siv Dolmen / siv dolmen

– I mediebransjen for eksempel har flere fått sparken for seksuell trakassering, har det skjedd i din bransje?

– Det har ikke skjedd, men ting ulmer, så er det opp til rettssystemet og andre å avgjøre.

– Er du fornøyd med effekten av kampanjen i din bransje?

– Ja, jeg er overveldet. Nå er handlingsfasen og det ganske vonde og vanskelige som står igjen. Det krever mye av dem som sitter på makten, sier Grue.