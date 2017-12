Aftenposten kårer: Disse har laget årets beste norske plater

Topplistene for populærmusikken er satt sammen av Aftenpostens åtte musikkanmeldere: Eivind August Westad Stuen, Katrine Sviland, Asbjørn Slettemark, Cecilie Asker, Robert Hoftun Gjestad, Harald Fossberg, Svein Andersen og Arild R. Andersen.

Norske album:

1. Susanne Sundfør: Music For People In Trouble

Sundfør er best – igjen. På sitt femte studioalbum går hun tilbake til det renere uttrykket som preget hennes første utgivelser. Pop, folk, singer-songwriter, litt jazz og noen runder kunstpop. Som regel enkelt servert med kun et piano eller en gitar, krydret med elektroniske elementer, samplede lyder og taler. Og stemmen, som stråler i fullt register.

Den store omveltningen fra sist overrasker ikke fra en artist som alltid har søkt etter nytt, og fungerer med hell. Det ofte nedstrippede arrangementet kler musikkens rolle. Det både globale og personlige alvoret i tekstene får romslig med plass til å treffe, samtidig som låtstrukturene underbygger det melankolsk vakre som også finnes i det mørke.

Les hele anmeldelsen her.

2. Cezinando: Noen ganger og andre

«En unik stemme i norsk musikk» skrev vi om hiphoper Cezinando, og mange var enige. Dette er mørkt og tidvis angstfylt, som en musikalsk oppvekstroman om uskylden som er dømt til å forsvinne når man blir eldre. Tre kvarter med unge og problematiske, men likevel allmenne, tanker i fri flyt. Tekster som i sum fort kunne blitt i overkant «emo», om ikke hovedpersonen hadde vært så utrolig flink med ordene.

Noen ganger og andre er en miks av hiphop, elektronika og pop som passer aller best inn i den siste kategorien. Med produsent Ole Torjus Hofvind fra kollektivet Rytmeklubben har han satt sammen et album som veksler mellom det minimalistiske og det langt mer grandiose og pompøse. Og har med årets beste låt: «Håper du har plass».

Les hele anmeldelsen her.

Butt, Mariam / NTB scanpix

3. Motorpsycho: The Tower

Etter som årene går, vi snakker om fra starten i 1989 og 28 år fremover, er det blitt stadig vanskeligere å definere Motorpsycho som band. De søker stadig nye måter å uttrykke seg, og klarer dermed å sprenge nye grenser for hvor langt de kan komme med musikken. The Tower er således en eventyrlig, enestående, episk reise inn i kjent, og samtidig nytt musikalsk landskap.

Det hele er ufattelig storslagen progrock, selv om begrepet på et vis blir for snevert, for trioen er fri for bombastisk selvhøytidelighet og unødvendig staffasje. De kan minne litt om både Yes og King Crimson, men da kanskje mest lydmessig. Motorpsycho tåler enhver sammenligning og står bunnsolid på egne bein.

Les hele anmeldelsen her.

4. Ulver: The Assassination of Julius Caesar

«Fet pop med mørke undertoner» skrev vi om det nye albumet fra veteranene i Ulver, som her tok et musikalsk steg mot sin ungdoms 1980-tall og datidens engelske popmusikk.

Les hele anmeldelsen her.

5. Blood Command: Cult Drugs

«Medrivende, melodiøs hardcore, basert rundt gjennomgående god riffing og Ljones hyperaktive vokal, backet av grove, pulserende basslinjer, og svært kompetent tromming».

Les hele anmeldelsen her.

6. Nils Økland Band: Lysning

«Lar historiske stilsegmenter møte vår samtid i det som kan beskrives som en ny sjanger i folkemusikken» skrev vi om dette albumet, som følger opp like lysende Kjølvatn.

Les hele anmeldelsen her.

7. Enslaved: E

«Her veksles det mellom svevende ambient og helstøpt, hodenikkende metall, mellom primale brøl og melankolsk vokal i Gilmour-land. Bandet mestrer begge uttrykkene godt, og skaper en helhetlig sound».

Les hele anmeldelsen her.

8. No. 4: Hva nå

«No. 4 med en knallsterk nummer to. Det smarte og sofistikerte grepet om ord, melodiføring, harmonier og arrangement er akkurat det samme som man har hørt og likt før».

Les hele anmeldelsen her.

Anne Valeur

9. Hajk: Hajk

Tidlig i år kom debutalbumet fra gruppen Hajk, som ga dem oppmerksomhet både hjemme og ute. Bandet mikser indie og klassisk pop, og har sin store styrke i god meloditeft.

10. Daniel Kvammen: Vektlaus

«Triste følelser presentert i en munter innpakning» skrev vi om det første av to album fra geilingen Kvammen i år. Selv kalte han det sitt store oppbruddsalbum, drevet frem med hjertet utenpå.

Les hele anmeldelsen her.

Boblere: Karl Seglem, Spidergawd, Rebekka Karijord, Sløtface, Spectral Haze.