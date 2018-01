Musikalbillettene fyker bort i Oslo

Det er solgt og reservert over 115.000 billetter til The Book of Mormon på Det Norske Teatret. I skrivende stund er det ikke ledige billetter å oppdrive før 4. september.

Da Cabaret gikk på Oslo Nye Teater i fjor, solgte den 26.000 billetter gjennom spilleperioden. 25. januar er det premiere på Hair, og allerede før dørene åpnes og anmeldelsene slippes er det solgt 25.000 billetter.

Chateau Neuf startet opp sin teatervirksomhet igjen etter flere års pause med Jungelboken i januar i fjor. Totalt solgte forestillingen 21.000 billetter.

Nå går Grease på samme scene, og dagen etter premièren har de solgt 27.000 billetter totalt, ifølge produksjonsselskapet Taran, som også setter opp Flashdance med premiere 9. november.

Anmeldelse av den skuffende nyoppsetningen av Grease: Like rebelsk som et all-inclusive cruiseskipsshow.

Fakta: Store musikaler som settes opp Oslo i 2018: The Book of Mormon på Det Norske Teatret. Går hele året. Flashdance på Chateau Neuf. Premiere 9. november. Grease på Chateau Neuf. Premiere 24. januar. Hair på Oslo Nye Teater. Premiere 25. januar. Les Misérables på Folketeateret. Går til og med 18. mars. Phantom Of The Opera. Premiere 7. september.

– Musikalen har tatt over for komedien og revyen

– Musikalen har tatt over for komedien og revyen som folkelig teaterform, sier Per Christian Selmer-Anderssen, teateranmelder i Aftenposten.

– Jeg tror revyen gikk litt ut på dato, og improshow har også bidratt til å ta over for revyen, sier Selmer-Anderssen.

Han tror at musikalfrekvensen er blitt tettere både i Oslo og i andre deler av landet de siste årene.

Ekte mormoner står utenfor Det Norske Teatret med samme spørsmål hver kveld: – Har du lest boken?

Knud Dahl er direktør for Folketeateret, et privat teater som startet i 2009. Han har absolutt sett en økende interesse for musikaler de siste årene. Les Misérables, som hadde premiere 8. september, har hatt full sal nesten hver kveld.

– Dersom salget holder seg, tilsier våre prognoser at vi havner på opp mot 150.000 solgte billetter til denne forestillingen, noe som overgår selv våre mest optimistiske forhåndsprognoser, sier Dahl.

Kim Bjarke, direktør ved Oslo Nye Teater, deler inntrykket.

– Musikaler er elementært underholdende med musikken og den store aktiviteten på scenen. Mange tenker nok også at en musikal ikke er like krevende som talende teater, sier Bjarke.

Hos dem er antallet musikaloppsetninger og forestillinger stabilt – de har satt opp én i året den siste tiden.

Samtidig er Det Norske Teatrets teatersjef Erik Ulfsby ikke overbevist om at musikalene er blitt mer populære i det siste.

– Snarere tvert imot, sier han.

– Men det som er annerledes, er at det var mye mer forhåndsomtale av resten av repertoaret før. Nå er det stort sett de store produksjonene, gjerne musikaler, som blir omtalt, og da kan det se ut som om musikalene tar mer plass, sier Ulfsby.

Da Det Norske Teatret satte opp Les Misérables i 1988, solgte de 153.000 billetter til forestillingen. Totalt hadde teateret rundt 206.000 besøkende. I 2017 besøkte 53.000 The Book of Mormon, men det totale besøket var på 265.000. Derfor er det ikke grunnlag for å si at musikaler er blitt mye mer populært i senere år, i alle fall hos Det Norske Teateret, ifølge Ulfsby.