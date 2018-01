Tredje del av «Maze Runner» er en eksplosiv finale

1 2 3 4 5 6 Maze Runner: Dødskuren

Ungdomsfilmserien Maze Runner kom som en aldri så liten overraskelse på den voksne delen av filmpublikumet. Serien er basert på bøkene til James Dashners, og filmene har overbevist med et spennende konsept, gode karaktertegninger og solid action gjennom tre filmer.

I en futuristisk og apokalyptisk verden har et virus gjort menneskeheten om til zombieaktige monstre. WCKD, eller Ond som gruppen heter på norsk, er vitenskapsfolk som eksperimenterer og torturerer ungdom som er immune. Målet er å finne en kur hvor de først og fremst skal redde seg selv.

Halsbrekkende actionsekvenser

Thomas og vennene fra labyrinten søker frelse utenfor Onds klamme grep. På rømmen møter de flere allierte. Filmen starter med et desperat redningsforsøk og en halsbrekkende actionsekvens på et tog i full fart. Tempo fortsetter gjennom hele filmen og sørger for at tredje avsnitt blir en eksplosiv finale.

Regissør Wes Ball gir knapt publikum en pause, eller nok tid til å trekke pusten, før neste actionsekvens er i gang. Det blir ikke mye tid til å gå dypere inn i vennskapene, selv når en av erkefiendene fra labyrinten dukker opp. Det skader ikke å gi publikum et lite pust i bakken for å bygge opp den emosjonelle handlingen med litt mer pondus.

Mørk og dyster

Noen sekvenser underveis har også et snev av «deus ex machina». Redningene og løsningene underveis er ikke alltid like godt og logisk bygget opp, og noe føles dermed uforløst idet eventyret beveger seg mot slutten.

Dylan O'Brien er fin som hovedhelten Thomas, men det er birollene som er de beste. Aidan Gillen er like luskende skummel her som i Game of Thrones. Patricia Clarkson som den iskalde vitenskapskvinnen er alltid en fryd å se på lerretet.

I det store og det hele er dette et actionfylt eventyr, som ikke er redd for å berøre vanskelige temaer som svik og forræderi. Filmserien scorer også på at den våger å være mørk og dyster og ikke gi et Disney-glansbilde av død og fordervelse i en apokalyptisk fremtid. Sånn sett er den en god motvekt til Divergent-serien, som ble blass, pen og pyntelig.