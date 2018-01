«Rett vest» er sjarmerende og småmorsom

1 2 3 4 5 6 Rett vest

Rett vest er en sjarmerende bagatell av en film, en småmorsom historie om en far og en sønn. De setter seg på en gammel motorsykkel med sidevogn og durer av gårde fra Oslo til Ona – rett vest, altså.

Uttrykket rett vest har dobbelt betydning. Det kan bety en retning, men det kan også bety at noe i livet har gått ordentlig galt.

For Kasper (Benjamin Helstad) starter dagen med forsovelse, og så får han sparken fra stillingen som musikklærer. En krisetelefon fra faren, Georg Margrethe (Ingar Helge Gimle), avslører en mann som har gitt opp og gått inn i en apatisk sorg etter at kona døde.

Ut på tur, aldri sur

Tour de Force

Når Georg Margrethe får ideen om at de to skal dra til NM i quilting på Ona for å levere morens siste pledd, er det duket for en klassisk roadmovie. Faren bestemmer seg for endelig å leve ut sin indre kvinne.

Roadmovie som sjanger er symbolet på en indre reise like mye som en ytre forflytning. Reisen kan være dramatisk, som i Thelma & Louise (1991), eller en reise mellom to mennesker som har glidd fra hverandre, som David Lynchs The Straight Story (1999) er et strålende eksempel på. Rett vest befinner seg i siste kategori og er en historie om en far og en sønn som kanskje aldri har kjent hverandre.

Sart og vemodig

Egentlig skjer det ikke så veldig mye spennende på turen mot Ona, en øy i havgapet utenfor Molde. Det er helt fint. Regissør Henrik M. Dahlsbakken har valgt å vektlegge det sarte og det vemodige i det å miste noen man er glad i, uten at det blir melodramatisk.

Dahlsbakken (28) er selvlært filmskaper og har allerede laget fire spillefilmer samt en rekke kortfilmer. Han debuterte med familiedramaet Å vende tilbake (2015), om to brødre som drar på leting etter sin forsvunne far. Filmen havnet på den norske Oscar-kortlisten. Så fulgte thrilleren Sensommer (2016) og grøsseren Cave (2016).

I Rett vest prøver han seg på komedien, som sies å være en av de vanskeligste sjangerøvelsene å gjøre det godt i, og jammen takler han det også med lavmælt humor. Du ser at han jobber på et lite budsjett, men det er også lett å se at han har opparbeidet seg god erfaring som historieforteller.

Litt for overfladisk

Det er Ingar Helge Gimle som er filmens bærende komiske element der han med forbausende eleganse veksler mellom machomann og mann i dameklær. Her kunne humoren lett blitt plump, men regissøren styrer unna fallgruvene.

Rett vest er en fin historie uten overtydelige elementer. Til tider blir den kanskje litt vel subtil, og filmen kunne godt tatt seg tid til å utdype forholdet mellom far og sønn. I nåværende form behandles karakterene litt for overfladisk til at du som publikum får et nært nok forhold til dem. Du betrakter dem fra utsiden, og filmen mangler kraften som drar deg inn i deres emosjonelle liv.

Rett vest er en ukomplisert og upretensiøs feelgood-film, som vinner deg over med sjarm og godt skuespill.