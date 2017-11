Linda Hofstad Helleland om #stilleforopptak: – Det er vondt å tenke på hva disse kvinnene opplever

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har lest et utvalg av historiene om seksuell trakassering som norske skuespillere deler. Hun berømmer kvinnene som snakker ut.

– Dette står det stor respekt av. Det er vondt å tenke på hva disse kvinnene opplever på det som skal være trygge arbeidsplasser. De er blitt behandlet som objekter og utsatt for maktmisbruk. Jeg tror det er helt nødvendig at dette kommer frem i lyset hvis vi skal få slutt på denne ukulturen, sier Helleland.

Hun håper oppropet kan føre til at man kommer et skritt videre mot likeverd.

– Det er likeverd dette i bunn og grunn handler om. Her har bransjen en veldig stor oppgave.

Over 400 skuespillere har fått nok av seksuell trakassering: Nå er forandringens tid kommet til Norge. Det er #stilleforopptak.

I VG varslet Helleland for et par uker siden at hun ville stille nye krav til kulturinstitusjoner når det gjelder seksuell trakassering.

– Jeg har sagt fra at vi kommer til å være tydelige overfor dem. Vi forutsetter at de har gode systemer for rapportering og oppfølging, og at de arbeider for å hindre trakassering, sier Helleland.

– Hva annet kan gjøres politisk?

– Det kan jeg ikke si på stående fot og før jeg har snakket med bransjen. Skal vi gjøre noe, vil jeg være sikker på at det virker. Når det er snakk om holdninger og kulturendring, er det ikke først og fremst lovgivning som må til. Forhåpentligvis vil historiene som nå kommer frem skape en annen bevissthet. Dét er vel så viktig, sier Helleland.