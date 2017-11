Med humor som våpen

1 2 3 4 5 6 Tim Heidecker

Jeg har mer eller mindre sluttet å følge aktivt med på amerikansk politikk. Sirkuset, som i utgangspunktet hadde en morbid underholdningsverdi, har nådd en ubehagelig absurdisme. Men hvem er vel bedre egnet til å lage underholdning av absurditet enn komiker Tim Heidecker?

Han har kommet med en jevn strøm av parodiske sanger om Donald Trump siden innsettelsen for et år siden, og her er de samlet til et hardtslående satirealbum. Hør albumets avsluttende låt «Sentencing Day» her:

Surrealistiske beskrivelser av hverdagen

For de uinnvidde, er Heidecker kjent fra den fantastiske antihumorserien Tim & Eric Awesome Show, Great Job!, hvor han og makker Eric Wareheim plukket fra hverandre TV-troper, og endte opp med et surrealistisk lappeteppe av popkultur. Punchlines måtte vike for kleinhet og Pythonsk vanvidd. Spor av denne lekenheten finner man også her, men i en mer allmenn form.

Heidecker synger om å brenne ned Det hvite hus, dyptgående beskrivelser av presidentens avføring og et ønske om at Trump skal ta sitt eget liv.

Her har vi et knippe låter om USAs president og kulturen rundt ham, hvor temaer som nettdebatter drevet av slagord og den voksende høyreekstremismen behandles med humoristiske stikk, pakket inn i fengende popmusikk.

Dette er artige protestviser, som beveger seg mellom vill fantasi, og mer virkelighetsnær satire. Bak humoren ligger det et reelt sinne.

Jagjaguwar

Avføring og elegant satire

Tekstene er naturlig nok fokuset her, og man kan alltids spørre seg om hvor smakfullt dette prosjektet er. Heidecker synger om å brenne ned Det hvite hus, dyptgående beskrivelser av presidentens avføring og et ønske om at Trump skal ta sitt eget liv.

Toaletthumor og latterliggjørende personkarakteristikker er gjengangere her, og tidvis kan det virke litt uoppfinnsomt, spesielt fra en såpass nytenkende komiker.

Kjenner du ikke til Tim Heidecker fra før? Her er én av de veldig rare sketsjene hans:

På den andre siden har man låter som «Wilbur Ross», hvor det underliggende alvoret i skillet mellom de rike politikerne og den fattige arbeiderklassen kommer frem gjennom spissfindig ironi, og «For Chan», hvor tankegangen til kommentarfeltets tastaturkrigere elegant plukkes fra hverandre.

Der en standupkomiker står relativt fritt, låser humormusikken seg mer fast i eksisterende formler, og her viser Heidecker en evne til å kombinere god humor med effektiv låtskriving på en mesterlig måte.

Ikke bare fjas

Platen er innom flere sjangre, fra melankolske pianoballader, via Dylansk visesang, til psykedelisk pop. Heidecker er en kapabel musiker og leverer med en stil som bringer tankene mot Randy Newman.

Det er kanskje lett å tenke at humormusikk mangler en slags integritet, at det musikalske kommer i andre rekke, men her lykkes Heidecker langt på vei med å skape fengende låter som fester seg og matcher humoren. Arrangementene er riktig nok stereotypier av kjente popformler, men de fungerer for formålet.

Vi får også høre Father John Misty covre den merkelig vakre «Trump's private pilot» som avslutning. Ikke verst.

Fungerer det å lage et helt album viet til satire om Trump? Det er mye å ta av, og Tim Heidecker gjør en god jobb. Han er kanskje ingen stor sanger, men hans lidenskap for prosjektet kan høres.

Dette er ikke bare fjas. Det ligger substans og engasjement i de fleste låtene her. Du er garantert å puste raskt ut gjennom nesen opptil flere ganger.