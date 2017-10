Svenske medieprofiler anklages for seksuell trakassering og voldtekt

Drevet frem av avsløringene rundt Hollywood-produsent Harvey Weinstein og #metoo-kampanjen i sosiale medier, har flere saker fra den svenske mediebransjen kommet til overflaten de siste dagene.

TV4 meldte torsdag at de har fjernet en TV-profil på grunn av alvorlige anklager.

– Anklagene og informasjonen som nå kommer frem er så pass alvorlig at vi har besluttet å ta programprofilen ut av tjeneste. Vi må til bunns i disse anklagene, sier TV4s innholdsdirektør Åsa Sjöberg i en pressemelding.

Folkekjær TV-profil

Hun varsler nå en intern granskning av anklagene.

– Jeg vil også understreke at dette er svært viktige spørsmål for TV4. Likeverd og likestilling er sentrale verdier for oss, og vi tar sterkt avstand fra alle former for diskriminering og trakassering, sier Sjöberg.

Aftonbladet skriver at det er snakk om en folkekjær TV4-profil som er tilknyttet et av kanalens store programmer. Flere tidligere kolleger anklager ham for seksuell trakassering og overgrep, ifølge avisen.

Avisen har vært i kontakt med profilen, som ikke ønsker å kommentere anklagene eller det faktum at han er fjernet fra stillingen.

Flere personer som har arbeidet sammen med mannen anklager ham samtidig for rasisme, homofobi og seksuell trakassering. Ifølge Aftonbladet skal TV4 og produksjonsselskapet Meter Television i flere år ha forsøkt å hemmeligholde TV-profilens oppførsel.

Toppsjef i SVT under intern etterforskning

Også en toppleder i Sveriges Television (SVT) er under intern etterforskning etter anklager om seksuell trakassering. Dagens ETC skriver at ledelsen i SVT ble kjent med anklager fra flere kvinner onsdag. Det skal dreie seg om trakassering i form av klemmer, kyss og annen uønsket oppførsel i forbindelse med jobben.

– Vi reagerte umiddelbart, og akkurat nå pågår en intern utredning. Personen befinner seg ikke på arbeidsplassen mens utredningen pågår, sier kommunikasjonssjef Hanna Dowling i SVT til ETC.

SVT vil ikke gå ut med hvor mange kvinner som har klaget på lederen eller hvor alvorlige tilfeller det er snakk om. De vurderer en politianmeldelse.

Ifølge ETC ble hendelsene i SVT først kjent ved at kvinner delte sine historier som en del av #metoo-kampanjen.

Aftonbladet-medarbeider anklages for voldtekt

Også i Sveriges største avis Aftonbladet foregår det en intern etterforskning knyttet til en bestemt medarbeider. Det bekreftet avisens publisher Sofia Olsson Olsén onsdag.

Hun skriver at Aftonbladet-medarbeideren i 2011 ble politianmeldt for voldtekt av en annen mediepersonlighet. Voldtekten skal ha skjedd på en fest i 2006.

Politiet gjennomførte flere avhør, men saken ble henlagt i 2012. Samme år lot Aftonbladet den kvinnelige mediepersonligheten fortelle sin versjon i et intervju.

Mannen som er anklaget for voldtekt har i samband med arbeidsgiveren valgt å ta en pause fra jobben inntil videre.

Navngis i sosiale medier

Aftonbladets medarbeider ble navngitt av i sosiale medier mandag denne uken. Selv har Aftonbladet av presseetiske hensyn latt være å offentliggjøre navnet. Dette har avisen fått mye kritikk for. Olsén har i en kommentar drøftet avgjørelsen nøye.

Hun understreker samtidig at avishuset ser svært alvorlig på saken, og at de har nulltoleranse når det gjelder seksuell trakassering og overgrep.

Denne uken har millioner delt emneknaggen #metoo i sosiale medier. Hensikten er å vise at de har vært utsatt for seksuell trakassering, og slik sette søkelys på hvor utbredt problemet er.

Også i Norge har mange deltatt i #metoo-kampanjen.