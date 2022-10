Bokanmeldelse: Hvit, frustrert mann går bananas

Utsøkt finale i en roman som vakler mellom satirisk tydelighet og litterær overtydelighet.

I sin nye bok kryper Nina Lykke inn i hodet på en mannlig forfatter i 50-årene.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

13. okt. 2022 17:30 Sist oppdatert nå nettopp

Transdebatt, #metoo, kulturell appropriasjon og krenkelseshysteri – Nina Lykke sveiper over kulturlivets brennpunkter i sin nye bok. Men siden debattene ofte er så flyktige eller forterpet, risikerer forfattere å komme bakpå i den mer sakteproduserte romanformen.

Slike forsinkelser skjemmer i hvert fall «Vi er ikke her for å ha det morsomt». I andre partier får Lykke satt kulturdebatten i et grelt og komisk lys.