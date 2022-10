Godt nok, Odd

Den nyfrelste skogsmannen Nordstoga treffer ofte spikeren på hodet.

Odd Nordstoga på tur, inn i skogen. Derfra kommer det nye tanker og musikk.

Det er ikke alltid lett å forstå hva som er et prosjekts dreiepunkt. Men når Odd Nordstoga, i en duett med Sigrid Aase, midtveis på dette albumet synger «det er godt nok det her, la oss få vakne opp i morgo og sjå, at det er godt nok her», er vi nok i kjernen av «Inn i skogen».

Slutt å hige etter noe annet. Lev livet, i fred og i pakt med omgivelsene, slik de en gang ble laget. Sånt blir det fin visepop av.