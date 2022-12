Kultur Musikkanmeldelse Dette er hvordan R&B skal høres ut. Ta notater Fredagslisten: Et par store comeback og en leksjon i amerikansk R&B er nye gromlåter nå rett før jul.

Andrew Mukuria

43 minutter siden

Frank Ocean har nærmest forsvunnet, og mange fryktet at det samme ville skje med SZA etter hennes glitrende debutalbum «Ctrl». Heldigvis har hun nå sluppet andrealbumet «SOS». På den rolige R&B-låten «Kill Bill» synger hun med drømmende vokal om smerten av å oppleve at eksen har funnet en ny partner og er lykkelig. At smerten er så stor at hun vurderer å drepe, fordi det er bedre å være i fengsel enn alene. Ekstrapoeng for god referanse i tittelen.

