Pressetopp ber mediene tenke seg om i dekningen av Moxnes

– Det samlede trykket fra redaktørstyrte medier og sosiale medier er voldsomt. Det sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, til Medier24.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen. Vis mer

Mandag ble det kjent at Rødt-leder Bjørnar Moxnes er sykmeldt til 18. juli etter at han stjal et par solbriller på Gardermoen tidligere i juni. Senere mandag kveld ble videoopptaket som dokumenterer tyveriet, publisert. Det sirkulerte også i sosiale medier.

Tirsdag snakket Aftenposten med et titall Rødt-politikere. De aller fleste uttrykte tillit til Moxnes som partileder, selv etter å ha sett videoen. De store flertallet var også enige om at brilletyverisaken har fått altfor mye oppmerksomhet i mediene.

Nå ber generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, mediene om å «tenke seg om».

– Det samlede trykket fra redaktørstyrte medier og sosiale medier er voldsomt, sier hun til Medier24.

Floberghagen reagerer ikke spesielt på at mediene velger å publisere videoen. Hun viser til at Moxnes selv har ønsket åpenhet i saken.

I helgen møtte Moxnes pressen for å kommentere brilletyveriet.

Gode, presseetiske vurderinger er viktigst

Aftenposten-redaktør Cecilie Asker sier at hun følger Floberghagens resonnement.

– Det er viktigere for oss å gjøre gode, helhetlige, presseetiske vurderinger enn å slå andre medier på målstreken, sier Asker og fortsetter:

– For eksempel er det viktig for oss å se på den totale mengden saker, hvordan vi formulerer oss i titler og ingresser og hvordan vi bruker bilder. Dette har vi gode diskusjoner på hele veien. Et annet eksempel på en slik vurdering er at vi ikke bruker vignetten «Moxnes-saken». Vi bruker vignetten «solbrilletyveriet».

I 2003 publiserte presseforbundet rapporten «3 uker i desember». Det er en kritisk gjennomgang av medienes rolle i den såkalte «Tønne-saken» «Tønne-saken»Tønne ble høsten 2002 siktet og senere tiltalt for grovt uaktsomtbedrageri. Saken fikk stor oppmerksomhet i pressen. Tønne tok sitt eget liv etter at han ble kjent med tiltalen, og saken ble henlagt. Tønnes bortgang førte til sterkt fokus på den granskende journalistikkens behandling av enkeltmennesker.. Her skriver utvalget bak rapporten at belastningen for et menneske er stor når «en sak av utelukkende negativ karakter bærer ens navn».

De skriver også at et etternavn deles av mange i en familie, og at flere dermed trekkes inn og belastes i saken enn det som ellers ville vært tilfelle.

Guri Hjeltnes, Svein Brurås og Henrik Syse sto bak gjennomgangen av medienes rolle i den såkalte «Tønne-saken».

Viktig å holde hodet kaldt

Asker peker videre på at det er vanskelig å komme utenom at saken er av offentlig interesse, gitt Moxnes’ posisjon og rolle. Hun understreker at selv om tyveriet skjedde på en feriereise, og det ikke er snakk om et stort beløp, så lever politikere av tillit.

– Men det er viktig at vi holder hodet kaldt. Vi har forståelse for at trykket i tradisjonelle og sosiale medier blir veldig stort. Vi må ta ansvar for vår dekning og rolle, og det gjør vi vurderinger av kontinuerlig.

Sjefredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, sier til Medier24 at det er lett å skjønne at saken er ubehagelig og belastende for Moxnes.

– Det er et hardt mediepress på ham nå, og det må vi i pressen være bevisste på. Nettopp derfor er det viktig å få frem stemmer som støtter partilederen, slik vi har gjort i flere saker, sa Hansen til Medier24.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson skriver på Facebook at han tror man gjør lurt i å huske at Moxnes bare er et menneske.

«Vegg av hån» og «blodhunger»

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson reagerer også på trykket.

I et innlegg på sin egen Facebook-side skriver han blant annet at mye av det som skrives om Moxnes i sosiale medier, er «direkte nedrig».

«Jeg tror vi gjør lurt i å huske på at Bjørnar Moxnes bare er et menneske, han også. Denne saken er selvfølgelig oppsiktsvekkende og alvorlig. Men det må gå an å ha litt proporsjoner oppi alt dette», skriver Kristjánsson.

– Jeg har vondt av hele saken, og jeg har vondt av å tenke på Moxnes. Han er i en livskrise, sa Rødt-politikeren til Aftenposten tirsdag.

Også nasjonalbibliotekar, samfunnsdebattant og tidligere RV-leder Aslak Sira Myhre har delt sitt syn på saken. På Facebook skriver han at «pressens kollektive blodhunger går over styr», og at sosiale medier fungerer som en forsterker.

«Moxnes er sykmeldt, da skal han få fred – ikke spekulasjoner og anklager om helsa», skriver lege Kaveh Rashidi på Instagram.

Arrogant og uvitende

Selve sykmeldingen har også vært et mye omtalt tema. Spesielt i sosiale medier. Et eksempel finner man på den tidligere NRK- og Dagens Næringsliv-journalisten Jarle Aabøs Facebook-side.

Her spør han hvorfor «skandaliserte politikere sykmelder seg» og peker på at «den åpenbare (bi-) effekten» av sykmeldingen er at pressen slutter å ringe.

På Instagram reagerer lege Kaveh Rashidi på at så mange setter spørsmålstegn ved Moxnes’ sykmelding.

«Leger skal hverken moralisere eller dømme pasientenes valg i livet, vi skal hjelpe folk med å få bedre helse. Hvis legen mener sykmelding var riktig, så var det det. Ferdig», skriver han i Instagram-posten.

Videre skriver Rashidi at det å kritisere andres sykmeldinger i beste fall er arrogant og uvitende.

«La oss være litt voksne nå. Legen fikser sykmeldingen, rettsvesenet fikser straff for tyveri, partiet velger rollen hans i Rødt og velgerne velger skjebnen til Rødt. Er ikke verre enn det.»