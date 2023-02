Dagens quiz: Tirsdag 14. februar 2023

Ranger etter innbyggertall: Malta, Malmö, Moss, Monaco.

13.02.2023 18:30

1. Hva heter den pakistanske ekspresidenten som døde tidligere i februar?

2. Hvem skal representere Norge i årets Eurovision-finale?

3. ... Og hva heter låten hun skal fremføre?

4. Hva heter Norges eldste flyselskap?

5. Hvilken øystat har en paradisfugl i flagget?

6. Fra hvilket land kommer fotballaget Club Social y Deportivo Colo-Colo?

7. I hvilken TV-serie møter vi Bella Ramsey i rollen som Ellie?

8. Hva kalles studiet av fortidens livsformer?

9. Hvilken bokstav befinner seg mellom e og t på et vanlig tastatur?

1. Pervez Musharraf.

2. Alessandra.

3. «Queen of Kings».

4. Widerøe.

5. Papua Ny-Guinea.

6. Chile.

7. «The Last of Us».

8. Paleontologi.

9. R.

10. Malta (520 000 innbyggere), Malmö (356 000), Moss (50 000), Monaco (37 000).

