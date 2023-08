Dagens quiz: Fredag 4. august 2023

Hvor mange mennesker har vært på månen?

Vis mer

1. Hva heter dansken som vant årets Tour de France?

2. I hvilken TV-serie (2007–2012) møter vi Blake Lively i rollen som Serena van der Woodsen?

3. I hvilket år døde kong Haakon 7.?

4. Mohamed Bazoum ble nylig kastet som president etter et militærkupp. I hvilket land?

5. Hvor mange mennesker har vært på månen?

6. Hvilken halvøy ligger øst for Gulehavet?

7. Hvor stor alkoholprosent må en drikk ha for å kunne defineres som brennevin?

8. Hvem var FN-generalsekretær fra 1997 til 2006?

9. Til hvilken plantefamilie hører ris?

10. I 1979 ble en amerikansk ambassade overtatt og 52 mennesker ble tatt til gissel. I hvilket land?