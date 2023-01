Norske «Nattrikken» nominert til Oscar

Skal kjempe om Oscarstatuett i kategorien «Beste kortfilm» innen fiksjon.

Gjengen bak «Nattrikken» jubler over Oscar-nominasjonen.

Det ble klart tirsdag ettermiddag. Da offentliggjorde Oscarakademiet de nominerte til årets utdeling, som er den 95. i rekken. Norske «Nattrikken» er en av dem.

– Det er veldig stort, sier produsent Heidi Arnesen til Aftenposten like etter at det ble klart.

– Det er første gang en norsk kortfilm har hatt muligheten til å vinne Oscar. Det betyr mye både for filmkultur og skeiv kultur. For meg personlig betyr det også mye at en det er en skeiv, norsk kortfilm som har nådd så langt, sier Arnesen.

Du kan se den nominerte kortfilmen her på Aftenposten.no:

– Vi kommer til å dra!

Arnesen forteller at produksjonsselskapet Cylinder AS kommer til å fortsette å lage kortfilmer.

– Vi skal fortelle historier vi synes er viktige.

– Men først blir det tur til Los Angeles?

– Vi er ikke kommet så langt, men vi kommer til å dra!

I den nå Oscarnominerte kortfilmen møter vi Ebba, en beruset kvinne som ufrivillig ender opp som trikkefører. Med politiet og trikkens egentlige fører i hælene må hun hanskes med truende og voldelige passasjerer.

Sigrid Husjord spiller hovedrollen. «Nattrikken» tar for seg temaer som utenforskap, fordommer og sårbare sider av kjønnsidentitet.

Sigrid Husjord spiller rollen som Ebba, en beruset kvinne som ender opp bak spakene på en trikk.

Trangt nåløye

Det var i år 200 filmer som oppfylte kriteriene for å bli vurdert til Oscarakademiets kortliste. 15 filmer endte opp på listen, som ble offentliggjort like før jul i fjor.

Etter dagens offentliggjøring står bare fem nominerte igjen. «Nattrikken» er altså én av dem.

«Nattrikken» har allerede fått flere priser. Den fikk Filmkritikerprisen i Grimstad i 2020. I fjor fikk den også pris for beste «short narrative» under filmfestivalen Tribeca Film Festival i New York.

Sist det ble norsk Oscar-jubel var i 2007. Da vant norske Torill Kove Oscar for beste animerte kortfilm med «Den danske dikteren».

Det var første gang en norsk film ble tildelt Oscar siden 1951. Da fikk Thor Heyerdahl og Olle Nordemar Oscar for dokumentarfilmen «Kon Tiki».



Fakta «Nattrikken» Manus og regi: Eirik Tveiten

Foto: Vegard Landsverk

Klipp: Geir Fjermestad Rolandsen

Lyd: Liana Degtiar

Musikk: Morten Rognskog

Produsenter: Heidi Arnesen og Gaute Lid Larssen (Cylinder Productions AS) Vis mer

Tre til Sverige og Danmark

«La Valise Rouge», «Le Pupille» og «An Irish Goodbye» er de øvrige nominerte i kategorien beste kortfilm, i tillegg til danske «Ivalu» som er regissert av Anders Walter.

Danskene er også nominert i kategorien beste dokumentar for «A House Made of Splinters», regissert av Simon Lereng Wilmont, mens klipperen Mikkel E.G. Nielsen er nominert til beste klipp.

Også Sverige har fått tre nominasjoner. Ruben Östlund er nominert både for beste manus, beste film og beste regi for filmen «Triangle of Sadness».

I regi-kategorien kjemper han mot Steven Spielberg (The Fabelmans), Todd Field (Tár), Daniel Kwan og Daniel Scheinert («Everything Everywhere All at Once») og Martin McDonagh («The Banshees of Inisherin»).

Topper lista med elleve nominasjoner

Hele ti filmer er nominert i kategorien beste film. Foruten «Triangle of Sadness» er «All Quiet on the Western Front», «Avatar: The Way of Water», «The Banshees of Inisherin», «Elvis»,«Everything Everywhere All at Once», «The Fabelmans», «Tár», «Top Gun: Maverick» og «Women Talking» nominert.

«Everything Everywhere All at Once» med Michelle Yeoh i hovedrollen har fått flest nominasjoner. Filmen er nominert hele elleve ganger. Blant annet er Jamie Lee Curtis og Stephanie Hsu begge nominert for beste kvinnelige birolle, mens Yeoh er nominert for beste kvinnelige hovedrolle.