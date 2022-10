Arctic Monkeys viser klasse

Treffer nerven med glitrende melodier, strykere og smågeniale stilgrep.

Engelske Arctic Monkeys er et av verdens største band og tilbake med sitt syvende album.

9 minutter siden

Arctic Monkeys’ forrige album «Tranquility Base Hotel & Casino» fra 2018 var et underlig prosjekt. Ekstremt annerledes enn den riffdrevne og rocka forgjengeren «AM» fra 2013. Roligere, croonende, sparsommelig, men mest av alt i overkant stillestående og blodfattig. De gode låtene manglet.

Så hva nå, nye fire år senere? «It’s never gonna be like «'R U Mine?» and all that stuff again», har trommeslager Matt Helders sagt om bandets syvende album, med henvisning til den store hitlåten fra «AM». Greit nok, vi skal alle videre.