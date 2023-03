Dagens quiz: Torsdag 30. mars 2023

Til hvilken dyrefamilie hører kanin?

29.03.2023 18:30

1. Hva betyr «hôtel de ville», som det finnes mange av i Frankrike?

2. Hvilken artist er aktuell med «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd»?

3. Hva heter rømme på svensk?

4. Hva heter det kinesiske selskapet som eier Tiktok?

5. I hvilken by ligger Fredriksvern?

6. Hva heter sitrusfrukten som gir earl grey-teen dens karakteristiske smak?

7. Hva heter novellesamlingen Ari Behn debuterte med i 1999?

8. Hvilken kjent Dolly Parton-sang fra 1974 begynner med ordene «If I should stay»?

9. Til hvilken dyrefamilie hører kanin?

10. Hvem kom i fjor med bestselgerboken «Min skyld: En historie om frigjøring»?