Tidligere Natt&Dag-redaktør lanserer ny kulturavis: – Kulturkrigen er giftig

Ansvarlig redaktør for nye Tidens ånd Ida Wammer mener at norsk anmelderi er for slapt, og at kulturkrigen er giftig.

Redaktør Ida Wammer og redaksjonssjef Yngve Sikko i nystartede Tidens ånd.

28. sep. 2022 17:40 Sist oppdatert nå nettopp

– Kulturjournalistikken preges av et anbefalingstyranni. Det pekes ofte kun på at dette og dette finnes. Alle kan skrive det der.

Det sier Ida Wammer. Hun er ansvarlig redaktør for kulturavisen Tidens ånd som ble lansert på nett onsdag. I 2021 gikk hun av som ansvarlig redaktør for Natt & Dag etter seks år.