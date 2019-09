Amerikanske Lana Del Rey har siden albumet Born To Die (2012) gått i bresjen for popmusikk som spiller på det nostalgiske. For mange var det med låten «Video Games» hun først bemerket seg med sitt da unike lydbilde.

Med sin melankolske stemme og referansetunge tekster ble hun ansiktet til en slags americana-romantisering. Poplåter og ballader som vekket assosiasjoner til gamle Hollywood og glamour fra USA på 50-tallet.