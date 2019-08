I en kronikk i dagens Aftenposten skriver styreleder Kristin Skogen Lund og administrerende direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien at det vil være svært uheldig hvis planene om et nytt konserthus på Filipstad skulle glippe på grunn av det de kaller «avsporinger» eller «valgkampretorikk».

– Fordi det forståelig nok ikke har vært vilje til å bruke mer offentlige penger på nye kulturhus i Oslo, har vi brukt de siste årene til å utarbeide realistiske alternativer. Det vi nå er redde for, er at vårt prosjekt på Filipstad skal bli satt på hold på grunn av et alternativ som vi mener er lite realistisk. Blant annet på grunn av høy risiko, økonomi- og miljøaspektet, sier styreleder Kristin Skogen Lund til Aftenposten.