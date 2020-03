Nettkonsertkonseptet Koronerulling fra Sentralen i Oslo er en av flere tjenester som opplever enorm pågang og suksess i disse dager.

Torsdag kveld spilte Odd Nordstoga konsert der til inntekt for Røde Kors. I løpet av den drøye konserttimen kom det inn over en halv million kroner fra hjemmesitterne. På det meste fulgte 3700 konserten live, mens over 68.000 var innom på Facebook eller Youtube.