– Alle husker hvor de var da de fikk vite at prinsesse Diana var død. Selv her i Norge er dette en av de hendelsene som har brent seg fast hos folk, og ikke bare dem som er interessert i kongehuset. Det viser at det britiske kongehuset har en helt spesiell posisjon også langt utenfor Storbritannias grenser, sier Inger Merete Hobbelstad.

Hun er aktuell med biografien Årene med Elizabeth, om livet til den britiske dronningen.