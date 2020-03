Einar Økland:

Oss imellom? (sakprosa)

Helt siden debuten med En gul dag (1963) har Einar Andreas Økland vært en produktiv, nyskapende og særpreget forfatter. Det finnes nesten ingen ende på hva han har utrettet og vært med på. Forfatterskapet teller i dag nærmere åtti bøker i alle sjangere: mest lyrikk, men også dramatikk, romaner, essays.

Han har skrevet en bråte barnebøker og sakprosa om alt fra norske bokomslag i perioden 1880–1980 til tysk fredspropaganda i krigens Norge, jazz og kjente illustratører.

I sitt sivile liv har Økland arbeidet som psykolog og dessuten vært med i ulike tidsskriftredaksjoner, først for Torolv Solheims Fossegrimen og senere som en del av den etter hvert så navngjetne Profil-kretsen, sammen med blant andre Jan Erik Vold, Dag Solstad, Eldrid Lunden og Espen Haavardsholm.

Mange perler

I forbindelse med at han nå kan feire åtti år på jorden, gir Samlaget ut en samling tekster som ifølge forfatteren selv er «skrive i ei lokal fredstid og ‘på bestilling’, dvs. etter oppmodingar frå temmeleg ulike instansar og ved nokså ulike høve ( ...). Rimelegvis er eg sjølv den einaste som har lese alt som er samla her.»

Men nå har også jeg lest det, og kan melde om at denne boken er full av perler.

Sterkest, for meg, fremstår kanskje tekstene om mindre påaktede forfattere som Johan Tufteland og Gunnar Lunde, samt Øklands etnologiske riss om glansbildeenglenes historie og utviklingen i illustrerte trykksaker for norske barn i krigsårene 1940–1945.

Men her er også fine portretter av Torborg Nederaas, Olav H. Hauge, Ringstrøms antikvariat, Sissel Solbjørg Bjugn og Georg Johannesen.

De fleste av Øklands kunstnerportretter er et lite stykke norsk kulturhistorie.

I skrift fremstår han nesten alltid som godmodig, javel, men aldri sentimental eller jegsvak. Tvert imot er han full av vidd og lek og undring, skarpsindig og livsklok, men ikke belærende. Ein Mensch.

Fremragende essayist

Til tross for at samtlige av tekstene i Oss imellom? er relativt korte, får man nemlig aldri følelsen av annet enn at Økland tar seg god tid. Til å se og tenke etter. Og kanskje er det denne distinkte sikkerheten og roen i omgangen med stoffet – erindringene, historien, kunsten, vennskapene – som setter ham i stand til også å se seg selv utenfra og på avstand, slik fremragende essayister skal.

Hans store omsorg for det eller dem han omtaler, gir seg også utslag i en vilje til å bli værende i det konkrete og erfaringsnære – lenge etter at mange av hans mer pretensiøse forfatterkolleger for lengst ville ha kavet seg inn i abstraksjoner.

En gang iblant får jeg imidlertid følelsen av at Økland nok stoler litt for mye på at hans utvilsomme sjarm skal holde på leserens oppmerksomhet også når substansen i det han skriver er nokså skrinn. Han er ikke alene om dette. Men virker ikke sjarmen, blir tonen, blikket og den kokette storsnutetheten gjerne en kilde til mild irritasjon.

Arkivfoto: Rolf Chr. Ulrichsen

Menneskevennlig

Skjønt, når sant skal sies er det forsvinnende lite som kan forsvare å kalle Einar Økland arrogant. Til det er han altfor selvgranskende og menneskevennlig. I en flott tekst om skulptøren og grafikeren Gunnar Torvund (1948–2019) bemerker han for eksempel om sitt eget virke som forfatter:

Det var og er eit sterkt konservativt drag i dei av oss kunstnarane som stod fram i perioden 1965–70. Om det blei oppdaga, blei det like vel sjeldan nemnt. Truleg fordi vår politiske misnøye med samtida var så sterk og verka så ny og fersk. Vi freista bevare det kvardagsnære, barnlege, enkle, stofflege, flyktige, tidlause – elske det og utdjupe det og gi det rang og klang. Eigentleg ei nedbremsing. Ei tilbakevending og ein freistnad på å stoppe tida. Ingen gjer dette betre enn poesien.

Det krever en egen avklarthet, en egen form for mot å se seg selv i speilet på denne måten. Både som poet og essayist har Einar Økland kanskje lenge forsøkt å vise oss at også i det hverdagsnære, barnlige og enkle finnes det spor av menneskets voldsomme og langt fra uproblematiske trang til å sette sitt merke på verden. Det å elske det og utdype det har i hvert fall blitt hans livsoppgave.

Vi er heldige som har ham.

