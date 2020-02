– Du kommer aldri til å spise på en Michelin-restaurant

De fleste gledet seg over ukens nyhetsvarsler og mediedekning om Norges resultater på årets utdeling av Michelin stjerner som for første gang fant sted i Norge, i Trondheim. Norge har nå 11 restauranter med stjerne i den nordiske Michelin-guiden for 2020, fordelt på Lindesnes, Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Men ikke alle lot seg begeistre. Frontfiguren for misnøyen ble Senterpartiets Geir Pollestad, leder av næringskomiteen på Stortinget. Han serverte en omtalt kommentar på Facebook. Kort oppsummert: dette burde ikke mediene sende ut pushvarsler om, dette er for eliten, de færreste nordmenn kommer noen gang til å spise på en Michelin restaurant, de fleste tror det handler om bildekk.