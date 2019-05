– Vi hatt fem år med en regjering som har nedprioritert kultur. Det er fem tapte år for kulturen, sier Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

Hun titter opp på Nasjonalteateret i Oslo, og konstaterer at rehabiliteringen for 1,9 milliarder kom for sent. Den hadde skjedd før om hun og kollegiene Freddy André Øvstegård (SV) og Åslaud Sem-Jaobsen (Sp) fikk bestemme, spøker de tre stortingskollegene.