– Jeg er en ordentlig klemmer, så koronasituasjonen er veldig rar for meg, sier Stine Håtuft (34).

For henne er fraværet av fysisk nærhet blitt et symbol på begrenset frihet. For noen uker siden møtte hun kollega og venninne Åshild Andrea Brekke (47) for første gang på fem uker. Håtuft forteller at hun nesten «gikk inn i klemmemodus på refleks».