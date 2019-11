I mai kunngjorde administrerende direktør Leslie Wexler i L Brands, som eier Victoria's Secret, at moteshowet ikke kommer til å sendes direkte på TV lenger. Wexler sa imidlertid at de skulle evaluere sin markedsføringsstrategi for showet.

Nå bekrefter økonomisjef Stuart Burgdoerfer at det ikke blir noe moteshow i år.