– Unnskyldningen til nå har vært at kulturlivet ikke driver med forurensende virksomhet, men det gjør vi. Ingen synes kulturlivet er gode på miljø, sier Julie Forchammer.

Hun er avtroppende leder for fjellfestivalen Vinjerock, som sammen med Øyafestivalen har jobbet systematisk for å bli mer bærekraftig. Øya mottok i år «A greener festival award» for niende gang, blant annet for å ha lagt om til grønnere energi, mat og transport.