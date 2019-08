En tidlig augustdag for mer eller mindre 30 år siden trakk en ung Truls Mørk pusten mens han samlet seg for å fremføre Bachs Cellosuite nr. 4 på Akershus festning.

Det var den første konserten under Oslos første kammermusikkfestival, et nokså ukjent konsept her på berget. Siden da har festivalkonseptet spredt seg ut i hele landet, og det leverer intime musikalske øyeblikk til lyttere med sans for nærgående og personlig musikk som man er fortrolig med.