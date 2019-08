Det Norske Akademis Ordbok har en artikkel for «mannebarn» (definisjon: vek, naiv mann), men ikke for «kvinnebarn». At de allikevel finnes, blir klart når man leser Linnéa Myhres fjerde bok Meg, meg, meg.

Romanen følger opp tematikken fra (formodentlig) mer selvbiografiske romaner, og fra bloggen hun ble berømt for: kontrollbehov, spiseforstyrrelser, generell fortvilelse.