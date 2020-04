Bak aliaset Thundercat finner vi Stephen Lee Burner. 35-åringen fra Los Angeles er en profilert bassist, produsent og artist spesielt kjent for sine ferdigheter med en Ibanez – en seksstrenget bassgitar. Han er hyllet for sitt arbeid med Kendrick Lamar på det lovpriste albumet To Pimp a Butterfly (2015), og han vant en Grammy for sin produksjon på låten «These Walls» derfra.

Diskografien til denne virtuosen bærer preg av ulike sjangertrekk. Alt fra funk, R&B og soul til ren jazz og hiphop. Bredden har ført ham inn i en rekke samarbeid, blant annet med Erykah Badu, Kamasi Washington, Mac Miller og Janelle Monáe. Som soloartist slipper han nå albumet It Is What It Is, hans første utgivelse siden Drunk (2017).